Токио, 3 декабря, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Коллектив учёных из японского Университета Мэйдзи подала заявку на экспериментальные исследования по выращиванию поджелудочной железы человека в организме свиньи. Сообщает 3 декабря общественная телерадиовещательная корпорация NHK.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

Учёные во главе с профессором Хироси Нагасимой намерены с помощью генетических изменений оплодотворённой яйцеклетки свиньи сделать невозможным формирование поджелудочной железы у зародыша.

Затем в яйцеклетку животного планируется внедрить человеческую индуцированную стволовую клетку. Исследователи полагают, что в результате должен развиться зародыш с поджелудочной железой, имеющей параметры, близкие к человеческому органу.

Эксперимент предполагает только наблюдение за процессом. Пока речи о выращивании человеческих органов нет.

В Японии до марта 2019 такие исследования не разрешались. После снятия запрета, помимо Университета Мэйдзи, в Токийском университете также планируют подобные эксперименты с мышами.

При этом в Японии по-прежнему существует запрет на пересадку органов, выращенных в животных.