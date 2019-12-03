Москва, 3 декабря, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Донбассе «есть те, кто потерялись», и призвала Киев соблюдать права граждан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она также напомнила, что в 2019 году жители Донбасса не принимали участия в выборах президента Украины, а потому не обязаны выслушивать от него высказывания о том, куда они должны уехать.

Ранее Зеленский в интервью Spiegel заявил, что будет бороться за «сбившихся с пути» жителей Донецкой и Луганской Народных республик. По его мнению, выступающие за Россию граждане могут уехать из Донбасса, поскольку быть гражданами двух стран «неправильно и несправедливо».