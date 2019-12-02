Кемерово, 2 декабря, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) провела диагностику тепловых сетей в контуре Кузнецкой ТЭЦ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК обследует теплосети Новокузнецка с воздуха

Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, маршрут полёта над тепловыми сетями квадрокоптер снимает в режиме инфракрасного теплового излучения, что позволяет с высокой точностью определить локализацию скрытых дефектов.

Для проведения диагностики был выбран семикилометровый участок тепломагистрали наружной прокладки в Кузнецком районе Новокузнецка, где возможны потери при передаче тепловой энергии от теплоисточника потребителям.

Полученные результаты тепловизионного обследования теперь предстоит оценить специалистам, чтобы принять решение о необходимости восстановления теплоизоляционного покрытия.

Напомним, подобная диагностика проводится в Новокузнецке во второй раз. В ходе первой, в апреле 2019 года, СГК провела обследование тепломагистрали на улице Кирова на предмет скрытых дефектов на трубопроводе. В результате энергетики получили точную локализацию повреждённых участков, а летом заменили 300 метров аварийно-опасного участка теплосети.