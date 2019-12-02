Калуга, 2 декабря, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Сегодня, 2 декабря, в поселке Детчино Малоярославецкого района Калужской области на предприятии «Русский продукт» состоялась торжественная церемония запуска новой роботизированной линии по производству и расфасовке овсяных хлопьев. В ней приняли участие губернатор Анатолий Артамонов, министр сельского хозяйства области Леонид Громов и министр конкурентной политики области Николай Владимиров.

Пресс-служба правительства Калужской области В калужском Детчино запустили новую роботизированную производственную линию

Проект модернизации комплекса по производству насыпных продуктов завершен в текущем году, сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Для него было изготовлено уникальное оборудование, не имеющее аналогов в России. Мощность новой роботизированной линии составит порядка 40 тысяч тонн готовой продукции в год. По словам руководства предприятия, она позволит решить сразу несколько задач: расширить ассортимент продукции и обеспечить организацию дополнительных производственных мощностей. Кроме того, построен новый административно-бытовой комплекс, который значительно повысил уровень условий труда работников производства. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил свыше 170 млн. рублей.

«Это модернизация существующего производства, повышение конкурентоспособности нашей продукции. Это очень хорошее и важное событие для Детчино», — отметил губернатор Анатолий Артамонов. Глава региона также поздравил руководство и сотрудников предприятия с получением семи медалей, в том числе пяти золотых, на завершившемся недавно международном конкурсе качества и безопасности пищевой продукции «Гарантия Качества-2019», подчеркнув, что эти награды служат подтверждением высокого качества производимой продукции: «В свое время детчинский комбинат овощных концентратов был создан как передовое высокотехнологичное производство. Продукция поставлялась различным потребителям. То, что вы эти традиции продолжаете — здорово». Он подчеркнул, что региональное правительство одинаково бережно относится к инвесторам, которые вкладывают средства в развитие производства и территорий вокруг них. Анатолий Артамонов сказал и о планах по развитию поселка. В частности, здесь появится объездная дорога, которая позволит прекратить проезд большегрузного транспорта через населенный пункт и повысить комфортность проживания граждан.

Пресс-служба правительства Калужской области В калужском Детчино запустили новую роботизированную производственную линию

В ходе обзорной экскурсии по предприятию гостям были продемонстрированы возможности роботизированной линии по производству хлопьев «Геркулес». Они также посетили новый административно-бытовой комплекс, где созданы современные производственно-бытовые условия для персонала.

ПАО «Русский продукт» — крупный отечественный производитель бакалейной продукции. Успешно работает на рынке с 1996 года, когда в состав компании вошли несколько предприятий, каждое из которых в советское время являлось флагманом пищевой отрасли. Производственные мощности компании сосредоточены в Калужской области. Реконструкция завода и модернизация оборудования позволили увеличить объемы производства и улучшить качество продукции. Сырье, все этапы производства и готовая продукция проходят строгий контроль качества.

Общий объем инвестиций в модернизацию производства с 2002 по 2019 год составил 1 383,6 млн. рублей. В портфеле компании — 10 брендов и более 150 товарных позиций, в том числе знаменитые «Геркулес», «Суперсуп», «Традиция». Предприятие — одно из немногих в России имеет полный цикл производства растворимого кофе из кофейных зерен. Сбытовая сеть компании охватывает всю территорию страны, включая крупнейшие федеральные сети. Продукция компании представлена в 70 000 торговых точках на всей территории России, а также экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Запуск роботизированной линии позволяет предприятию решить сразу несколько задач: обеспечить организацию дополнительных производственных мощностей, увеличить производительность фасовочной линии до 20% и расширить ассортиментную линейку.