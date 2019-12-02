Калуга, 2 декабря, 2019, 17:40 — ИА Регнум. В региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Калуге состоялся традиционный совместный консультативный приём граждан, организованный калужским региональным отделением партии «Единая Россия» и региональным отделением Ассоциации юристов России Калужской области. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, прием провели руководитель РИК партии «Единая Россия», депутат думы Людмила Сусова и юрист, член Ассоциации юристов России Калужской области Елена Киселева.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге прошел приём «Единой России» и Ассоциации юристов России

Заявители просили разъяснить процедуры передачи в собственность недвижимости между родственниками и признания жилья непригодным. Бывшему чернобыльцу понадобилась консультация по вопросу получения земельного участка, который полагается ему в соответствии с законодательством. Один из вопросов касался оформления документов для погашения ипотеки выплатой за рождение третьего ребёнка в семье. Всего на приём обратилось 9 человек.

«Всем обратившимся были даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством. Радует, что в рамках таких приёмов жители быстро и бесплатно могут получить ответы на юридические вопросы, которые их интересуют. Это уже четвёртый приём в рамках соглашения, обратившихся за юридической консультацией, с каждым разом становится больше. За этот период юридическую помощь уже получили более 30 жителей региона. На XIX съезде партии в Москве говорилось, что на базе «Единой России» будет создан правозащитный центр для граждан. Мы уже ведём эту работу с помощью таких приёмов», — рассказала Людмила Сусова.

В Калужской области приёмы для повышения юридической грамотности населения и консультирования граждан по различным вопросам проводятся в последнюю пятницу месяца. Напомним, 6 октября 2019 года было подписано соглашение между калужским региональным отделением партии «Единая Россия» и региональным отделением Ассоциации юристов России. В этот раз консультация была приурочена к всероссийской неделе приёмов граждан.