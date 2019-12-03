Санкт-Петербург, 3 декабря, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Большие надежды на скоростную трассу М-11 возлагают должностные лица Ленинградской области: по их мнению, открытие этой трассы может нарастить грузооборот портов Ленобласти. Как именно связываются эти два процесса, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

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По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, открытие М-11 не только позволит разгрузить трассу М-10, но и повысит шансы на дальнейший рост грузооборота портовых комплексов на территории Финского залива в Ленобласти. Теперь в планах региона — нарастить грузооборот портов в том числе за счёт переориентации части российских грузов из портов Прибалтики на отечественные гавани.

Как было заявлено в 2017 году, в период до 2020 года прирост грузооборота морских портов России на Балтике должен составить около 60 млн тонн, из которых около половины переориентированы из Латвии, Литвы и Эстонии.

О других событиях транспортной сферы России и приграничных стран читайте в обзоре Анны Мейзер «Порты: Литва боится китайских инвестиций, а Латвия теряет транзит».