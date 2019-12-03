Союз стран Туркестана: объединиться на языковой почве? Нереально
Астана, 3 декабря, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Идея Совета сотрудничества тюркоязычных государств вызвала скептическую реакцию профессора Казахстанско-Немецкого университета Рустама Бурнашева. В интервью корреспонденту ИА REGNUM Бурнашев пояснил, почему, по его мнению, идея о Тюркском совете не могла быть озвучена на встрече лидеров региона по нескольким причинам.
Обсуждая встречу президентов стран Туркестана в Ташкенте, эксперт подчеркнул, что интеграция стран Центральной Азии на основе лингво-культурологической части серьезно ограничена из-за Таджикистана, который тюркским государством не является, но дело не только в этом. Узбекистан до недавнего времени тоже прохладно относился к этому объединению и стал его частью совсем недавно, а ведь есть ещё и внешний фактор, влияющий на данную структуру.
Читайте полностью интервью Рустама Бурнашева в статье Евгении Ким «Эксперт назвал три причины, почему союз стран Туркестана невозможен».