Москва, 3 декабря, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Сейчас одна из самых популярных тем в аналитике — так называемая передача власти от Владимира Путина к кому-то в 2024 году. По мнению многих экспертов, никаких выборов не будет — точнее, они будут формальными, потому что тут что-то одно: или трансфер, или выборы. И вроде бы — ладно, был бы человек хороший, но… Какие «но» тут могут появиться, обсуждает автор ИА REGNUMАлександр Халдей.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Ельцин, по мнению многих, был плохой президент. Однако это не помешало ему передать власть хорошему Путину. Отсюда, конечно, возникают некоторые опасения: не произойдет ли всё в обратном порядке в 2024 году и не перейдёт ли власть кому-то, кто будет жителям России не на пользу?

Возможно, что передача всё-таки будет удачной, ведь короля играет свита, как известно. Во времена Ельцина требования владычествовавшей над страной группы сводились к подчинению интересов государства дорвавшимся до власти кланам, тогда как теперь само выживание властных кланов России поставлено в зависимость от устойчивости государства. Так что надежда на то, что России повезёт, есть.

Читайте статью Александра Халдея «Чем трансфер при Ельцине отличается от трансфера при Путине».