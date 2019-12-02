Санкт-Петербург, 2 декабря, 2019, 17:23 — ИА Регнум. На 72 году жизни в Санкт-Петербурге скончался Валерий Лукин, который более 40 лет проработал архитектором в государственном Эрмитаже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Валерий Лукин пришел в Эрмитаж в 1975 году. В его обязанности входили надзор над реставрационными работами, сохранение и исследование памятников и музеефикация новых музейных пространств.

При его участии реконструировались, реставрировались Главный штаб, Меншиковский дворец, Биржа и строилось фондохранилище Эрмитажа в Старой Деревне.

«Его не стало 30 ноября. Прощание с Валерием Павловичем состоится, предположительно, в четверг (5 декабря, — прим.ред.)», — пояснил представитель пресс-службы музея.