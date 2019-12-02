Ярославль, 2 декабря, 2019, 16:59 — ИА Регнум. 30 ноября в Ярославле на улице Панина произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадал житель квартиры и соседние помещения. Это уже второй взрыв в областном центре за последние четыре года. В феврале 2016 года в результате взрыва на улице 6-й Железнодорожной погибли 7 человек. После этого проверки газового оборудования массово проводились в городе и в области. И все же это не помогло избежать нового взрыва, пусть и с меньшими последствиями. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, виной всему остается человеческий фактор и отсутствие реальных мер воздействия на безответственных хозяев квартир.

City-yaroslavl.ru Пострадавший дом

«К сожалению, многие жители сейчас не уделяют должного внимания безопасности газового оборудования. Очень большой фонд старых газовых плит, которые люди не торопятся менять. Люди не думают о том, что вентиляция должна работать, потому что при исправной вентиляции даже при утечке газ не сможет скопиться так в достаточной для взрыва концентрации. Не думают и о том, что при установке пластиковых окон ухудшается естественная вентиляция», — рассказал директор ООО «Росстройгаз» Дмитрий Муллов.

По мнению Дмитрия Муллова, взрывов бытового газа можно избежать только при совместных действиях и ответственности жителей, управляющей компании и организации, которая обслуживает газовое оборудование. Такая взаимная ответственность, к сожалению, встречается редко. Депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин говорит о том, что к безответственным жильцам нужно применять жесткие меры. Так уже известно, что хозяин квартиры, где взорвался газ, дважды не пустил газовиков. Кстати, не давал проверить оборудование и жилец квартиры на 6-й Железнодорожной.

«Вопрос, почему, если не пустили в квартиру, не отключили газ? В старых домах нет технической возможности отключить отдельную квартиру. Но в этом случае надо отключать весь подъезд. Это вопрос безопасности не одного человека, а всех жителей дома. Такая схема работает в случае ремонта водопроводных труб. Одна квартира не пускает для замены стояка — отключается весь подъезд. И тогда уже соседи идут и договариваются с хозяином квартиры, чтобы обеспечил допуск», — говорит депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Можно ли защититься «от дурака», в руках которого смертельно опасное оружие? Дмитрий Муллов говорит, что такая возможность есть.

«Есть сигнализаторы загазованности, которые перекрывают клапан на трубе в случае повышения концентрации газа. Но установка такого оборудования — добровольное дело. Цена вопроса небольшая — около 3 тысяч рублей для одной квартиры. В новых домах такое оборудование обычно устанавливается, но в старых это скорее исключение», — говорит Дмитрий Муллов.

По словам Олега Ненилина, установить сигнализаторы можно даже за счет средств фонда капремонта. Но пока в Ярославской области такая работа практически не ведется. Жителям важнее текущие крыши или трубы, а фонд сам такую работу не инициирует. Правда, сам Ненилин не верит в эффективность таких приборов в случае асоциального поведения жильцов — хозяин квартиры может попросту отключить прибор.

Пока что опасность газа люди осознают недостаточно. Обязанность содержания газовых сетей лежит на собственниках. Они могут и отказаться оплачивать обслуживание и ремонт. В перспективу отключения газа в этом случае верят не все.

Ненилин отмечает, что после трагедии на 6-й Железнодорожной, где погибло 7 человек, работа по контролю за газовым оборудованием активизировалась. Принимаются меры и на федеральном уровне. Но пока, как показало последнее происшествие, их недостаточно.

«Сейчас рассматриваются изменения законодательства, которые позволят взимать деньги за обслуживание сетей с жителей вне зависимости от их желания, в силу закона. Ответственность лежит на людях, и они должны это понимать», — говорит Олег Ненилин.

Сейчас в обстоятельствах взрыва дома на улице Панина разбирается следствие. По неофициальной информации, в квартире были открыты вентили газовой плиты, в том числе и духовки. Если будет доказана вина собственника квартиры, ему придется компенсировать ущерб, принесенный жильцам соседних квартир.