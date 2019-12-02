Калуга, 2 декабря, 2019, 16:49 — ИА Регнум. В Калужской области вечером 1 декабря, в деревне Ильяковка Куйбышевского района, произошло возгорание частного жилого дома. В результате пожара дом уничтожен полностью, в огне погиб 86-летний владелец дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

40.mchs.gov.ru Место происшествия

По предварительным данным, в доме проживала пожилая супружеская пара. Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки. По имеющейся у следствия информации, когда пожар начался, жильцы дома успели покинуть его, однако позже мужчина вернулся в жилище, чтобы забрать личные вещи. Выбраться из горящего дома второй раз ему не удалось. Женщина с ожогами доставлена в больницу.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены пожаро-техническое, судебно-медицинское и генетическое исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.