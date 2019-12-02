Москва, 2 декабря, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Тема развития Военно-морского флота России чрезвычайно важна — как в плане реализации текущих программ, так и определения концепции дальнейшего развития кораблестроительной отрасли. Об этом заявил военный обозреватель ИА REGNUMЛеонид Нерсисян.

Lias Dixx Военно-морской флаг России

«В целом отрасль переживает далеко не лучшие времена, и реализация Государственной программы вооружения до 2020 года в этой категории была сорвана: очень многие заложенные корабли становятся «долгостроями», на многие годы задерживается ремонт и модернизация имеющихся кораблей и т. п. В этой ситуации необходим глубокий анализ и инвентаризация отрасли, выявление причин сложившейся ситуации и разработка всеобъемлющего плана реанимации российского кораблестроения», — сказал Нерсисян.

По его словам, не менее важным является и строительство инфраструктуры для ВМФ: «Ненадлежащие условия на базах приводят к быстрому старению кораблей и выходу их из строя, потере боеспособности. К сожалению, в этой области потерь после распада СССР, вероятно, ещё больше, чем в самом уровне кораблестроения».

Напомним, президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин 2 декабря начал в Сочи цикл традиционных совещаний, посвященных развитию российской армии и флота, военно-промышленного комплекса. На этот раз мероприятия посвящены Военно-морскому флоту.