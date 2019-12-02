Москва, 2 декабря, 2019, 16:37 — ИА Регнум. 12 декабря в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится презентация пресс-клуба «Лаборатория современных революций». В рамках пресс-клуба будет представлено совместное исследование Фонда защиты национальных ценностей и Агентства социального инжиниринга о технологиях западного вмешательства в общественно-политические процессы в России.

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Цель пресс-клуба — создание информационной площадки, способной верифицировать вмешательство Запада во внутренние дела стран мира и России.

В XXI веке происходит в среднем 12 попыток цветных революций в год. Технология мягкой силы стала главным инструментом глобальной дипломатии. Таким образом, «цветная дипломатия» вытеснила классические методы влияния на второй план. Для эффективного противодействия такого рода вызовам России необходимы как зеркальные, так и ассиметричные контрмеры, которые и будут вырабатываться в ходе обсуждений на заседаниях нового пресс-клуба.

Тема обсуждения первого заседания — «Применение цветных технологий для организации протестов в России в 2019 году». В ходе мероприятия президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич и директор Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко представят структурный анализ протестов в Екатеринбурге и Москве, который позволил выявить катализаторы протеста, а также применяемые технологии манипуляции обществом.

В анализе систематизированы методы и инструменты, применяемые в период активной фазы уличных протестов, проанализирована структура протестной активности и проведен сравнительный анализ протестных кампаний «Храм на Драме» и «Допускай».

Данные исследования позволяют смоделировать структуру западных инструментов и узловых точек влияния на общественные процессы в России.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:45.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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