В Ярославской области поймали охотника, ставившего капканы на кабана и лося
Рыбинск, Ярославская область, 2 декабря, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Жителя Ярославской области будут судить за незаконную охоту на кабана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. Факт браконьерства был установлен на территории Рыбинского муниципального района. В ходе рейдовых мероприятий при участии егерей местного охотхозяйства был установлен подозреваемый.
«Была получена информация, что один из жителей деревни Барбино Рыбинского района осуществлял лов кабанов с помощью капканов. В ходе осмотра прилегающей территории по месту жительства данного гражданина были обнаружены останки лося. Мужчиной даны признательные показания, он пояснил, что в начале ноября в лесном массиве на лосиной тропе установил капкан — в виде петли из металлического тросика, куда попал лось, мясо которого он использовал», — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Полицейские изъяли у подозреваемого остатки лосятины. Также у браконьера нашли капканы, которые он собирался ставить в лесу. По предварительной информации ущерб, нанесенный государству, составил 240 тысяч рублей. Расследование уголовного дела браконьера продолжается.