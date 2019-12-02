Калуга, 2 декабря, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Калужскими правоохранителями в 2019 году в рамках исполнения миграционного законодательства было проверено 1735 объектов, выявлено 7737 административных правонарушений и возбуждено 1327 уголовных дел о незаконной миграции. За пределы РФ из региона выдворены 450 иностранных граждан и шесть лиц без гражданства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам координационного совещания руководителей органов государственной и федеральной власти региона, состоявшегося 2 декабря.

Admoblkaluga.ru На совещании выступила начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елена Максимова

Участники совещания отметили, что за последние годы численность прибывших в Калужскую область иностранных граждан увеличилась, что свидетельствует о привлекательности местного рынка труда. Так, по данным управления МВД региона, порядка 108 тыс. 338 иностранных граждан и лиц без гражданства проживали в 2019 году на территории области. Иностранцам выдали 24 тыс. 230 патентов и 902 разрешения на работу. Сумма поступившего налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа составила более 651 млн рублей. Наибольшее число иностранцев трудятся в промышленности, строительстве, в сфере операций с недвижимостью и имуществом, аренды и предоставления услуг и в сельском хозяйстве.

Многофункциональный миграционный центр в 2018 году оказал более 60 тыс. услуг на сумму свыше 49 млн рублей. За десять месяцев 2019 года иностранным работникам из стран с безвизовым порядком въезда было оказано около 28 тыс. услуг по консультированию, более 24 тыс. услуг по оформлению и переоформлению патента для осуществления трудовой деятельности, свыше 24,5 тыс. услуг по медицинскому освидетельствованию и около 10 тыс. услуг по тестированию на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

Губернатор Анатолий Артамонов предложил организовать экзамены на знание русского языка непосредственно на базе Многофункционального миграционного центра. Артамонов считает, что нередко наблюдаются ситуации, когда иностранец, получивший сертификат, подтверждающий знание русского языка, в частной фирме, на самом деле по-русски почти не говорит. Калужский губернатор также поручил разработать и направить в правительство РФ предложения по совершенствованию федерального законодательства в данной сфере.