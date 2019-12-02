Киев, 2 декабря, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Первый раз Украина фактически взяла на себя ответственность за невыполнение Минских соглашений по урегулированию в Донбассе, заявил сегодня, 2 декабря, политический эксперт Сергей Фурса, комментируя тезисы президента Зеленского в интервью европейским СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский заявил, что, согласно Минским соглашениям, сначала в Донбассе пройдут выборы, а затем под контроль Киеву будет передан участок границы. При этом он отметил, что не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске, заявив, что позиция украинцев сейчас заключается в следующем: «сначала граница, потом выборы».

«С момента подписания официальная позиция Украины была всегда однозначна. Мы читаем Минские соглашения, как сначала безопасность, потом выборы… Так мы читаем. И у такой позиции есть логика, банальная человеческая логика», — заявил Фурса. По оценке эксперта, сейчас Зеленский решил прочитать Минские соглашения по Донбассу так, как их читают в Кремле.

«Или ему так прочитали. Как пронумерованы пункты в документе. И без логики, или с логикой Путина», — подчеркнул он. Как результат, — заявил Фурса, — теперь, даже если Украина не пойдет на капитуляцию, не выполнит желания Кремля, это может привести к снятию санкций с России.

«Ведь это не Россия не выполняет Минские соглашения, а Украина», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что «нормандский саммит» должен состояться 9 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на саммите Москва в первую очередь призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом.

«Россия, как член «нормандской четверки», сформировала рамки, которые легли в основу Минских договоренностей. И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском», — уточнил глава дипломатии.