Москва, 2 декабря, 2019, 15:25 — ИА Регнум. «Совет участникам нового сезона: готовьтесь к тому, что конкурс «Лидеры России» — это не соперничество, а сотрудничество. И в этом сотрудничестве раскрывается истинный характер каждого лидера».

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Борис Изюмов

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., руководитель направления Управления интегрированного развития активов в Блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Борис Изюмов в интервью ИА REGNUM поделился с будущими лидерами секретной формулой успеха, а также рассказал о своем опыте участия в конкурсе и реализации социального проекта «Боевая слава».

Достижения Бориса Изюмова на сегодняшний день: за 3 года работы аккаунт-менеджером в российском подразделении компании «Шлюмберже» увеличил объем бизнеса со своими заказчиками до 290% от начального. За 4 года работы на кафедре АСУ Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина под его руководством защитилось 28 специалистов и магистрантов, из них 26 — с оценкой «отлично».

Почему Вы решили принять участие в конкурсе «Лидеры России»?

Первый раз я увидел информацию о конкурсе в соцсетях. Для меня это стало вызовом, шансом понять для себя, чего я стою как управленец. Вообще, я участвовал в двух сезонах конкурса «Лидеры России»: в первом я не прошел в финал, потому что — это я понял, когда сел и старательно отрефлексировал все события — изначально ставил себе цель «просто посмотреть, насколько адекватно я смотрюсь на фоне других». Это был неприятный урок, потому что мне не хватило гибкости сразу понять, что я достаточно адекватно смотрюсь среди своих коллег, и скорректировать цель. Поэтому на второй сезон я поставил цель победить и достиг ее. Кстати, мой опыт не уникален: Владимир Остроменский, Алексей Кузнецов из Санкт-Петербурга тоже победили со второго раза.

За год я старался подтянуться. Прошелся по популярной библиотеке менеджмента, прочитал Гэвина Кеннеди, Адизеса и других. Повесил себе карту России, чтобы тренироваться и готовиться к тесту по географии, купил хороший университетский учебник по истории и т.д. Это было необходимое условие, но не достаточное. Перед вторым сезоном я побеседовал со всеми победителями, с кем мог, спросил у них секретную формулу успеха. Оказалось, ее нет! Совет победителей был прост: больше уверенности в себе и спокойно проходи задания. Когда идет схватка, очень хочется выиграть. И именно это чаще всего сбивает: внутреннее напряжение мешает быть эффективным, размывается фокус. Самое правильное — не думать о том, на какой результат ты сейчас идешь. А если будешь относиться к прохождению испытания легче, то сможешь и расслабиться, и сосредоточиться на текущем моменте и выполнении групповой работы.

Что бы Вы посоветовали участникам третьего сезона конкурса «Лидеры России»?

Скоро уже стартуют очные испытания. Участники должны понимать, что они столкнутся с такими же, как они, бодрыми, заряженными на успех, энергичными ребятами. Открою секрет: со многими из тех, с кем вы встретитесь в полуфинале, вы сохраните теплые отношения. Поэтому настрой должен быть такой — борьба борьбой, но именно в сотрудничестве раскрывается истинный характер каждого лидера. Кроме того, говорю по своему опыту, необходимо быть открытым к новым идеям. Важно слушать и слышать то, что говорят окружающие.

Как бы Вы описали портрет победителя конкурса «Лидеры России»?

Точно могу сказать, когда звонишь по какому-то вопросу другому победителю конкурса «Лидеры России» (даже если ты не знаешь лично этого человека), ты можешь быть уверен, что с ним получится договориться обо всем на свете. Потому что он — коммуникабельный, неконфликтный, умеет находить компромиссы, настроен на диалог и достижение результата. У всех победителей, с кем я общался, примерно одинаковые ценности: все любят семью, свою Родину и хотят, чтобы она развивалась. А самое главное — каждый из них готов принимать в этом непосредственное участие.

Социальный проект «Сердце Лидера» стал обязательной частью конкурса «Лидеры России». В чем состоял Ваш проект?

В моей семье сохранилось несколько сотен фронтовых писем дедушки Захара Васильевича Берёзко, замполита 120-го минометного полка. И я очень благодарен конкурсу, потому что задание «Сердце Лидера» дало мне толчок, которого очень не хватало, чтобы что-то сделать с этим архивом. И в первую очередь для своих четырех сыновей. Выполняя задание, я решил создать интернет-сервис, чтобы каждая семья могла сохранить фронтовые письма прадедов для своих детей. При этом не просто сохранить, а привязать их к карте боевых действий, чтобы было видно, где воин сражался, где нашел минутку между боями, чтобы написать письмо родным, где совершил подвиг или же дал свой последний бой.

Вместе с командой мы разработали портал boevayaslava.ru — уникальный информационный ресурс, систематизированный банк электронных документов на карте боев, живая сеть писем. Главная задача проекта «Боевая слава» — вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью создания цифровой платформы фронтовых писем, фотографий и документов времен Великой Отечественной войны. К сожалению, мы сейчас проживаем очень рискованный момент в нашей истории. Ветераны Великой Отечественной войны уходят, и их документы часто просто утрачиваются — бывали случаи, когда мы находили фронтовые письма на помойке или в антикварных магазинах. Мы стараемся бить во все колокола и призываем всех оцифровать семейные архивы, чтобы предотвратить полную утрату семейных реликвий, чтобы оставить возможность нашим детям прикоснуться к «живым историям» победителей в самой страшной войне за всю историю человечества. В чужих руках фронтовые письма, к сожалению, обесцениваются и часто продаются по цене бумаги.

В течение 2019 года с коллегами мы опробовали несколько форматов работы со школьниками. Мы проводили «Уроки Памяти и Славы», на которых рассказывали «живые истории» героев Великой Отечественной войны; провели «Школу боевой славы», где обучали детей подходам к работе с фронтовыми письмами и онлайн-архивами, а также профессиональным приемам составления и презентации «живых истории»; организовали «Выезд боевой славы» — формат изучения с погружением, когда мы вывезли старшеклассников на места сражений Синявинской наступательной операции, где они проходили по сценарию, близко повторяющему боевой путь 120-го минометного полка. И сейчас мы находимся на той ступени, когда готовы делиться как методикой, так и своим организационным опытом, чтобы подключающиеся к проекту волонтеры могли проводить Уроки, Школы и Выезды в других регионах страны.

На днях Ваш проект «Боевая слава» был включен сообществом победителей конкурса «Лидеры России» — клубом «Эльбрус» в портфель проектов Клуба на 2020 год. То есть Вы получили возможность продвижения и масштабирования своего проекта. Как это технически будет происходить?

Буквально неделю назад в Нижнем Новгороде, благодаря клубу «Эльбрус», мы открыли первый официальный региональный штаб проекта «Боевая Слава». Координаторами штаба стали полуфиналисты конкурса «Лидеры России», а возглавил его победитель первого сезона конкурса Алексей Алехин, член клуба Эльбрус. В рамках работы клуба Алексей как раз реализует свой проект по масштабированию социальных проектов победителей через региональную сеть. Я благодарен ему, что он выбрал наш проект для тиражирования на своей родине.

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Но мы планируем расширять границы и дальше. «Лидеры России» стали проводниками продвижения нашего проекта «Боевая слава», рупором, позволяющим рассказать о нем громче и быть услышанными широкой аудиторией. На днях наш проект был включен клубом «Эльбрус» в портфель проектов сообщества на 2020 год. Раз в год на общем собрании клуба выбирают самые интересные проекты для масштабирования. Из победителей прошлого сезона наверняка вы слышали о таких, как «Финансовая грамотность» или «Моя первая школа». В этом году из 35 соцпроектов выбрали пять. И мы очень рады, что «Боевая слава» вошел в пятёрку лучших.

На 2020 год — год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — мы поставили цель провести по городам России к 9 мая 75 Уроков Памяти и Славы, собрав 75 «живых историй героев».

Какие задачи Вы сейчас ставите перед собой?

Главная задача, которую я перед собой ставлю на следующий год, прийти в состояние баланса между социальным проектом, семьей и работой (work & life balance).

Вместе с тем в феврале 2020 года я заканчиваю курсы директоров цифровой трансформации Сколково (по гранту конкурса «Лидеры России»). За прошедший год социальный проект «Боевая слава» уже трансформировался в социальную цифровую платформу, направленную на достижение масштабного социального эффекта — сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.

В профессиональной сфере, на работе, мне тоже предстоит провести цифровую трансформацию функции «перспективное развитие». Так что я очень рассчитываю, что это дополнительное обучение по гранту «Лидеров России» принесет пользу и моей семье, и обществу, и компании.

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