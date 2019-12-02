Санкт-Петербург, 2 декабря, 2019, 15:18 — ИА Регнум. С октября 2019 года примерно 1,5 тыс. иностранных туристов не пустили в Россию из-за допущенных ими ошибок в оформлении электронных виз, по которым граждане 53 стран могут посетить Петербург и Ленобласть, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Иностранные туристы в Петербурге

«До полутора тысяч лиц были развернуты на границе. Потому что неправильно были заполнены формы. Некоторые из [туристов] купили билеты не в Петербург, а в Москву. Разные ситуации бывали с учетом визового режима, кто мог долететь до Москвы — долетел, но некоторых прямо на границе, в аэропорту исхода останавливали. В некоторых странах информационное обеспечение работает, местные власти позаботились о том, чтобы лишний раз они не летели», — рассказал генеральный директор конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма Андрей Мацарин.

Напомним, с октября жители 53 государств могут подать заявку на оформление бесплатной российской визы, однако при условии, что они не будут посещать другие регионы, кроме Петербурга и Ленобласти. Соответственно, прибыть они могут тоже только в эти субъекты Российской Федерации.

Всего за два месяца было выдано более 50 тыс. электронных виз, таким образом, в 3% случаев это заканчивалось неудачей для путешественника. По электронным визам в Петербург уже въехали более 10 тыс. эстонцев, более 4 тыс. латышей, около 2,7 тыс. финнов, более 2,3 тыс. немцев.