Москва, 2 декабря, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В понедельник, 2 декабря, на площадке Совета Федерации РФ стартовал новый, 17-й по счету, сезон всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч инициативных молодых людей из всех регионов России. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Открытие 17-го сезона всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия»

Новый сезон открыли министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, президент Российской академии образования Юрий Зинченко и руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Лариса Пастухова.

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюковотметил, что за многолетнюю историю конкурс сформировался как полноценный инструмент социального лифта.

«Авторы наиболее актуальных проектов получают экспертную поддержку, образовательные гранты, рекомендации опытных наставников, стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских компаниях. Конкурс «Моя страна — моя Россия» зарекомендовал себя как эффективный механизм поддержки талантливой молодежи. Уверен, что в этом году конкурс поможет реализовать свои планы и идеи большому количеству целеустремленных молодых людей, которые думают о настоящем и будущем своего региона, нашей страны», — рассказал министр.

По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, в новом сезоне участников и победителей ждет широкий список наград и призов.

«2019 год стал новым этапом в развитии конкурса — он присоединился к президентской платформе «Россия — страна возможностей». Свои работы тогда представили более 34 тысяч участников — в 5 раз больше, чем годом ранее. Для лауреатов нового сезона мы подготовили традиционные денежные премии и ценные призы, а также информационную поддержку и рекомендации для реализации проектов, стажировки и содействие в трудоустройстве в партнерские бизнес-структуры, образовательные организации, федеральные и региональные органы государственной власти. Кроме того, выпускников общеобразовательных организаций ждут дополнительные предложения от вузов», — уточнил Алексей Комиссаров.

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель экспертного совета конкурса Лилия Гумерова отметила, что конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

"Совет Федерации держит на постоянном контроле реализацию национальных проектов в регионах, включая вопросы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи, независимо от места жительства и социального положения их семей. Очень важно, что талантливые молодые люди и дальше остаются в орбите конкурса «Моя страна — моя Россия», пополняя сообщество настоящих патриотов и профессионалов, работающих на благо нашей многонациональной России», — подчеркнула сенатор.

Как отметил Юрий Зинченко, президент Российской академии образования, «за каждым участником конкурса «Моя страна — моя Россия» стоит педагог-наставник. Как правило, это инициативные, креативные, нестандартно мыслящие педагоги-практики. В 2019 году мы провели для них в рамках очных мероприятий большую педагогических конференцию. В 2020 году запланирована серия образовательных курсов в очном и дистанционном формате. По опыту этого года представлено много конкурсных работ от педагогов из сельской местности и малых городов, что очень ценно. Особое внимание Российская академия образования уделяет номинации «Моя педагогическая инициатива». В новым сезоне конкурса мы планируем специальными призами отметить лучший опыт и практики учителей, которые работают в сельской местности».

Координатор конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова уточнила, что «заявки на XVII всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» будут приниматься с сегодняшнего дня и по 24 февраля следующего года».

«Участники могут представить свои работы в 20 номинациях. Среди новых номинаций — «Мой Дальний Восток», «Моя Арктика» и номинация «Моя страна. Моя Победа», приуроченная к юбилею Великой Победы. В этом году особое внимание будет уделено работе с соотечественниками, проживающими за рубежом, поэтому для них будет специальная номинация — «Города — побратимы наших стран», — рассказала Лариса Пастухова.

Алексей Комиссаров также добавил, что в рамках конкурса продолжит развиваться программа «Наставничество», победители смогут принять участие в работе образовательных мероприятий проекта, а также платформы «Россия — страна возможностей» и Ассоциации выпускников конкурса.

«Мы сохраняем эти дополнительные возможности в рамках постконкурсного сопровождения участников. Лучшие конкурсанты нового сезона получат в наставники «Лидеров России». Лауреатов мы также пригласим на научно-практическую конференцию «Интеллектуальная собственность глазами молодежи». А после оргкомитет конференции вручит одному из авторов лучших проектов высшую награду Всемирной организации интеллектуальной собственности — золотую медаль «За изобретательство», — заключил Алексей Комиссаров.

Основные этапы XVII сезона конкурса:

2 декабря 2019 года — 24 февраля 2020 года — прием заявок на участие в конкурсе;

25 февраля — 1 апреля 2020 года — заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;

1 апреля — 6 июня 2020 года — очный тур для участников старше 18 лет;

3 — 6 июня 2020 года — награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.

Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года.