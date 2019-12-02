Стартовал новый сезон конкурса «Моя страна – моя Россия»
Москва, 2 декабря, 2019, 14:54 — ИА Регнум. В понедельник, 2 декабря, на площадке Совета Федерации РФ стартовал новый, 17-й по счету, сезон всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ежегодно конкурс объединяет десятки тысяч инициативных молодых людей из всех регионов России. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Новый сезон открыли министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, президент Российской академии образования Юрий Зинченко и руководитель конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Лариса Пастухова.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюковотметил, что за многолетнюю историю конкурс сформировался как полноценный инструмент социального лифта.
По словам генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, в новом сезоне участников и победителей ждет широкий список наград и призов.
Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель экспертного совета конкурса Лилия Гумерова отметила, что конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Как отметил Юрий Зинченко, президент Российской академии образования, «за каждым участником конкурса «Моя страна — моя Россия» стоит педагог-наставник. Как правило, это инициативные, креативные, нестандартно мыслящие педагоги-практики. В 2019 году мы провели для них в рамках очных мероприятий большую педагогических конференцию. В 2020 году запланирована серия образовательных курсов в очном и дистанционном формате. По опыту этого года представлено много конкурсных работ от педагогов из сельской местности и малых городов, что очень ценно. Особое внимание Российская академия образования уделяет номинации «Моя педагогическая инициатива». В новым сезоне конкурса мы планируем специальными призами отметить лучший опыт и практики учителей, которые работают в сельской местности».
Координатор конкурса «Моя страна — моя Россия», проректор РГГУ Лариса Пастухова уточнила, что «заявки на XVII всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» будут приниматься с сегодняшнего дня и по 24 февраля следующего года».
Алексей Комиссаров также добавил, что в рамках конкурса продолжит развиваться программа «Наставничество», победители смогут принять участие в работе образовательных мероприятий проекта, а также платформы «Россия — страна возможностей» и Ассоциации выпускников конкурса.
Основные этапы XVII сезона конкурса:
- 2 декабря 2019 года — 24 февраля 2020 года — прием заявок на участие в конкурсе;
- 25 февраля — 1 апреля 2020 года — заочная экспертиза проектов и определение участников очного этапа;
- 1 апреля — 6 июня 2020 года — очный тур для участников старше 18 лет;
- 3 — 6 июня 2020 года — награждение авторов лучших проектов (победителей) на площадке Петербургского международного экономического форума.
Очный тур и награждение участников до 18 лет пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года.