Москва, 2 декабря, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не станет менять тот тренд, который был заложен в 2014 году на Майдане, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Одесса и Киев

«Когда в Одессе провели соцопрос, посвящённый «европейскому выбору» Украины, то он показал, что 93% одесситов против этого «европейского выбора». И почти 80% за экономическое сотрудничество и добрососедские отношения с РФ. Однако сейчас ситуация на Украине такая, что общий тренд, который был заложен на Майдане, Зеленский менять не собирается», — сказал Журавлёв.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что результатом госпереворота в Киеве стало стремительное обнищание и вымирание населения Украины и что «тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек».