Смоленск, 2 декабря, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Жители микрорайона Гнездово начали получать качественную питьевую воду — проведения по реконструкции станции водоподготовки. Губернатор Алексей Островский оценил качество проведенных работ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 2 декабря.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

Станция водоподготовки на артезианской скважине рассчитана на 10 кубометров/час и предназначена для питьевого водоснабжения населения. В настоящее время работы по реконструкции полностью завершены, станция подключена к сетям водоснабжения, установлена автоматическая система диспетчеризации (программно-аппаратный комплекс, используемый для контроля за состоянием и параметрами инженерных систем), фильтры для обезжелезивания воды. Почти 100 тыс. человек (41 жилой дом) уже получают очищенную воду.

Как доложил главе региона и.о. начальника департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев, в ходе работы была проведена прочистка и промывка артезианской скважины, реконструкция станции водоподготовки, установлено современное высокотехнологическое оборудование.

«Все работы были выполнены в кратчайшие сроки — в течение двух месяцев. По результатам проведенного анализа химического состава воды превышений допустимой концентрации железа и сероводорода не выявлено — питьевая вода соответствует всем гигиеническим требованиям и нормативам СанПиНа», — добавил Ростовцев.

Алексей Островский выразил надежду, что жители микрорайона Гнездово уже получают воду совершенно другого качества — ранее в воде было превышение показателей по концентрации сероводорода в 60 раз, железа в три раза. То, что вода стала значительно лучше, подтвердили главе региона и местные жители — губернатор побывал в гостях у одной из квартир на улице Сосновая, хозяйка квартиры подтвердила — вода хорошего качества.

«Я очень рад, что городская администрация, глава города Смоленска и его профильные подчиненные, наконец, выполнили мое поручение и провели реконструкцию станции водоподготовки. Я сравнил образец воды до того, как она попадает на станцию водоподготовки, с забором воды, прошедшей процедуру очистки. Конечно, разница в качестве колоссальная», — отметил глава региона.