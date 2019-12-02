Томск, 2 декабря, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Томскстат проанализировал цены на основные продукты питания в Томске и других столицах регионов Сибирского федерального округа (СФО). Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, самая высокая цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сорта по состоянию на 25 ноября 2019 года оказалась в Красноярске (Красноярский край) — 63,02 рубля за килограмм.

Saboteur Хлеб

Самая низкая цена зафиксирована в Кемерове (Кемеровская область) — 38,77 рубля за килограмм. Цена в Томске (Томская область) — 44,23 рубля за килограмм.

Самый дорогой хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — в Красноярске (75,97 рубля за килограмм). Самый дешёвый — в Омске (45,87 рубля за килограмм). Цена в Томске — 56,27 рубля за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области «заморозят» цену на социальный хлеб.