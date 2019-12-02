Москва, 2 декабря, 2019, 13:50 — ИА Регнум. На Украине установлен режим физического, морального и информационного террора, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 2 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

«Мы живём в стране, у которой много недостатков. У нас к ней есть масса претензий по каждому пункту, но мы с вами не понимаем, что значит жить в условиях фашистского террора. Мы не понимаем, что такое террор моральный, физический, информационный. Украина — оккупированная фашистами территория. Демократия по-европейски — это когда два процента насилуют всех остальных. Но самое главное, что мы не можем представить, в каких условиях там живут люди. Мы можем представить себе бедность, можем вспомнить страх криминала, но не можем себе вообразить террора», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что на Украине применяются технологии социальной инженерии, «по очень быстрой перековке обычных нормальных людей в людей, смысл существования которых в ненависти к России».