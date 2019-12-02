Санкт-Петербург, 2 декабря, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведут из СИЗО «Бутырка» на психиатрическую экспертизу в профильную клинику Москвы. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил адвокат Александр Почуев.

Rvio.histrf.ru Олег Соколов в образе Наполеона (фото РВИО)

По словам адвоката, какое именно учреждение будет осуществлять комплексную психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого, сейчас решает следствие.

«От защиты могу лишь сообщить, что так называемый «кошкин дом Бутырки» или психиатрическая больница при ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по Москве является, как правило, транзитным пунктом при переводе в более профильное учреждение», — отметил Почуев.

Добавим, что состояние Олега Соколова оценивается как удовлетворительное.

Напомним, 63-летний историк Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. По версии следствия, мужчина четыре раза выстрелил в нее из обреза, после чего расчленил тело на части и выбросил в реку Мойку.

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Дело вызвало широкий резонанс, а в СМИ начали просачиваться подробности расследования, которые являются следственной тайной. Ввиду чего теперь оно находится в ведении московских следователей, туда же этапирован Олег Соколов.