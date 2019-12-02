Киев, 2 декабря, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в мировой политике никому не доверяет, в том числе российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом Зеленский рассказал в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я никому не доверяю. В отличие от математики, политика — это не точная наука. Здесь речь не идет о решении уравнения с одним или несколькими неизвестными», — сказал Зеленский, добавив, что в политике есть только неизвестные и каждый защищает свои интересы.

Президент Украины также рассказал, что провел с Путиным три телефонных разговора, которые «принесли результаты» в виде одновременного освобождения задержанных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток — 2» значительно ослабил позиции Киева на переговорах. При этом, добавил он, если удастся заключить новый транзитный договор на срок до десяти лет, можно будет говорить, что «Северный поток — 2» — это не политический проект.

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