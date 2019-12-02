Омск, 2 декабря, 2019, 13:03 — ИА Регнум. В Омске возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику университета. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 декабря в следственном управлении СКР по Омской области.

Взятка

Уточняется, что дело в отношении экс-заведующего одной из кафедр Омского государственного медицинского университета возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности полиции. Он подозревается в получении взятки, а адвокат — в даче взятки.

По версии следствия, преподаватель в своём кабинете получил от адвоката, действующего в интересах студента, 30 тысяч рублей. За это он должен был поставить студенту положительную оценку за экзамен без его фактической сдачи.

Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Проведены обыски. Доцент находится под домашним арестом, адвокат — заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области представитель Минобороны осуждён за передачу взяток.

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