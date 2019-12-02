Кишинёв, 2 декабря, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Бывший лидер Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк нашёл приют в США, так как через него надеялись влиять на политику в республике. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в опубликованном 2 декабря интервью ТАСС.

(сс) Saeima Владимир Плахотнюк

По словам Додона, помогавшие Плахотнюку бежать рассчитывали, что он сохранит контроль над Демократической партией, а также обеспечит поддержку проевропейскому правительству премьер-министра Майи Санду. Надежды на Плахотнюка возлагали и в «борьбе с Россией».

«Однако те, кто его приютили, похоже, понимают, что он уже вряд ли им пригодится», — отметил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, Плахотнюк покинул Молдавию в июне 2019 года.

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