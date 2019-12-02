Названы марки авто — лидеры по числу угонов в Москве
Москва, 2 декабря, 2019, 12:13 — ИА Регнум. С начала 2019 года самыми угоняемыми машинами в Москве оказались авто из Азиатского региона. Об этом со ссылкой на информацию московской прокуратуры сообщает RG.
Так, автомобили японской компании Toyota за десять месяцев 2019 года 221 раз попадали в федеральный розыск.
Далее следуют машины южнокорейских марок. Таким образом, второе место занимает Kia, автомобили которой за отчетный период были угнаны в количестве 156 штук, и машины Hyundai с показателем 140 штук.
Также в этот список вошли ВАЗ (85), Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW и Renault (по 39).
Напомним, в августе 2019 года сообщалось, что в России все чаще автолюбители стали покупать противоугонные системы.
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