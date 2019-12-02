Москва, 2 декабря, 2019, 12:13 — ИА Регнум. С начала 2019 года самыми угоняемыми машинами в Москве оказались авто из Азиатского региона. Об этом со ссылкой на информацию московской прокуратуры сообщает RG.

(сс) Neubie Эмблема Toyota

Так, автомобили японской компании Toyota за десять месяцев 2019 года 221 раз попадали в федеральный розыск.

Далее следуют машины южнокорейских марок. Таким образом, второе место занимает Kia, автомобили которой за отчетный период были угнаны в количестве 156 штук, и машины Hyundai с показателем 140 штук.

Также в этот список вошли ВАЗ (85), Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW и Renault (по 39).

Напомним, в августе 2019 года сообщалось, что в России все чаще автолюбители стали покупать противоугонные системы.

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