Ярославль, 2 декабря, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Ярославле лошади, на которых нелегально катают детей, наносят ущерб бюджету города. Об этом рассказала на общегородском совещании 2 декабря первый заместитель мэра города Алла Кибец.

City-yaroslavl.ru Пони в Ярославле

«К примеру, они грызут скамейки, ограждения, зеленые насаждения. В связи с этим городской бюджет несет дополнительные расходы на ремонт имущества и на уборку мусора с общественных территорий. Предприниматели не несут ответственности за состояние здоровья и поведение используемого животного, а пользующиеся этими услугами граждане подвергаются риску заражения различными заболеваниями, в том числе инфекционными», — заявила Алла Кибец.

Кибец докладывала о мерах по борьбе с незаконным катанием. Совместные рейды сотрудники мэрии проводят с полицией. В качестве альтернативы городские власти предлагают предпринимателям принять участие в аукционах по оказанию этих услуг и платить взносы в бюджет города.

Сумму ущерба от прожорливых лошадей вице-мэр не сообщила.