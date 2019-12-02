Барнаул, 2 декабря, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин тоже не видит ничего хорошего в устоявшемся штампе «детское шампанское». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение Минпромторга обсудить данный вопрос с общественностью и профильными ведомствами, он пояснил:

Шампанское

«Безусловно, есть некоторые алкогольные штампы, например «шампанское». И вряд ли надо детей форсированно втягивать в этот пагубный вектор воспитания. Поэтому своих младших родственников рекомендовал приучать к стандартным брендам, например «пепси» или «ситро». Почему, например, не раскрутить бренд «новогоднее ситро» или «шипучка», или еще можно провести конкурс на лучшее название детских напитков».

Напомним, ранее Министерство промышленности и торговли РФ в ответе на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») заявило о готовности обсудить инициативу об ограничении розничной продажи детского шампанского.

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