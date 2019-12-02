Москва, 2 декабря, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал вообще отказаться от рекламы, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Давайте сокращать, а в перспективе вообще отказываться от рекламы. Она заставляет людей потреблять и потреблять, в том числе то, что им не нужно», — призвал Жириновский.

Реклама провоцирует злоупотребление лекарствами, алкоголем, вредными продуктами, обеспокоен парламентарий.

«Ведь рекламируют чаще всего нездоровое питание: жирное, сладкое, соленое. Результат — человечество страдает от ожирения, а это одна из главных причин болезней и ранней смертности», — указал он.

Депутат призвал «убрать из жизни максимальное количество раздражителей».