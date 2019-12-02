Пекин, 2 декабря, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Китай приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг. Об этом сегодня, 2 декабря, в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Цитата из к/ф «Путь Дракона». Реж. Брюс Ли. 1972. Гонконг — США Американо-китайское противостояние

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Кроме этого, добавила дипломат, Пекин ввёл санкции против ряда американских неправительственных организаций. В их число попали правозащитная организация Human Rights Watch, а также Freedom House и NDI.

Как пояснила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, введённые Пекином меры стали ответом на принятие Вашингтоном закона по Гонконгу. При этом и снятие санкций зависит от дальнейших действий США, отметила Хуа Чуньин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор китайского издания «Хуанцю шибао» и автор Global Times Ху Сицзинь заявил, что Китай рассматривает возможность введения санкций против причастных к скандальному закону о «правах человека» в Гонконге. Однако Пекин эти сообщения не подтвердил, назвав их слухами.

Напомним, 19 ноября американские сенаторы приняли законопроект о «Защите прав человека и демократии в Гонконге». 27 ноября документ подписал президент США Дональд Трамп. Эти действия со стороны Вашингтона в Пекине расценили как «откровенное вмешательство американской стороны в дела Гонконга», а также грубое нарушение международного права и основных норм международных отношений и заявили о жёстком протесте американской стороне.