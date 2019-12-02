Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В морге забайкальского посёлкаКокуй началась процедура опознания тел погибших в результате страшного ДТП с автобусом в Сретенском районе. По словам сайта забайкальских спасателей, в ней задействованы 11 психологов.

Цитата из видео Психологи оказывают помощь близким погибших в ДТП. Забайкалье

Цитата из видео Психолог и родственник погибшего у морга в Сретенском районе Забайкалья

Сотрудники МЧС России помогают потерявшим близких выйти из шокового состояния, определиться в месте, времени и собственной личности.

«Это способствует снижению травмирующих последствий ДТП, в которое они попали», — отметили в МЧС.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Забайкальскому краю полковника Алексея Шишина, в настоящий момент опознано семь тел погибших из девятнадцати.

Как уже сообщало ИА REGNUM, страшное ДТП произошло накануне, 1 декабря, в Сретенском районе Забайкалье. Пассажирский автобус рухнул с моста на крышу, 19 человек погибли и 21 получил ранения.