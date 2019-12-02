Киев, 2 декабря, 2019, 10:55 — ИА Регнум.

Вице-премьер Украины пытается сделать хорошую мину при плохой игре, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 2 декабря, комментируя высказывания Дмитрия Кулебы.

Франсиско Гойя. Сон разума рождает чудовищ (фрагмент). 1797

Как сообщалось ранее, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявил, что страна готова принять в свой состав «пару областей России», чтобы «обновить историческую справедливость» и утвердить в этих областях «европейские стандарты жизни».

«Украинский вице-премьер пытается сделать хорошую мину при плохой игре: рассуждает о «готовности принять пару областей» России в то время, как его страна уже потеряла значительную часть присоединенных к ней ранее Советским Союзом земель на юге и востоке и стоит перед реальной угрозой потери большего.

Всем известно о широко распространённом недовольстве деятельностью киевской власти со стороны русского, венгерского, польского, других проживающих на территории Украины народов. Украинцы ногами голосуют в пользу России. Легко посмотреть в интернете и сравнить, сколько граждан Украины в последние годы переехали в Россию и сколько граждан России перебрались в Украину за «демократическим управлением и внедрением европейских стандартов жизни». И тем более — во имя «восстановления исторической справедливости».

«Сон разума», как известно, «рождает чудовищ». Вот и у украинских руководителей разум уже давно спит, а результатом этого являются все те чудовищные для европейской страны вещи, которые мы наблюдаем на той части территории бывшей Украинской ССР, которую современный киевский режим продолжает контролировать», — отметил Михаил Демурин.