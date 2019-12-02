Ярославль, 2 декабря, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Село Вятское в Ярославской области включено в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом на заседании координационного комитета кафедр ЮНЕСКО в России 29 ноября заявил ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе.

ИКК «Вятское» Вятское

Заседание координационного комитета состоялось в историко-культурном комплексе «Вятское». Григорий Орджоникидзе сообщил, что решение о включении села в предварительный список было принято 25 ноября. Письмо об этом ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО вручил основателю историко-культурного комплекса «Вятское» Олегу Жарову.

ИКК «Вятское» Олег Жаров и Григорий Орджоникидзе

«Включение этого уникального поселения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не только послужит делу его сохранения и популяризации, но и откроет новые возможности для развития», — сказал Григорий Орджоникидзе.

Олег Жаров поблагодарил за поддержку Министерство культуры РФ, Правительство Ярославской области, Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), Комиссию РФ по делам ЮНЕСКО и лично Григория Эдуардовича и сравнил это событие с защитой диссертации.

«С 2010 года ИКК «Вятское» ведет активную работу по восстановлению села. Проделан большой путь, хотя в начале этого пути мы не задумывались о таком глобальном для ярославского села событии, как присоединение к семье ЮНЕСКО. Сегодня мы понимаем, какие цели и задачи стоят перед Вятским. Будем продолжать работу. Могу сказать, что кандидатский минимум сдан, мы в процессе написания диссертации», — сказал основатель ИКК «Вятское» Олег Жаров.

Вятское может стать первым селом в России, которое войдет в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В селе находятся 53 объекта культурного наследия, 30 из которых восстановлены. В них расположены музеи и объекты туристской инфраструктуры. Также сейчас прорабатывается вопрос присвоения селу статуса достопримечательного места федерального значения.

ИКК «Вятское» Заседание комитета кафедр ЮНЕСКО в Вятском

На состоявшемся в селе заседании координационного комитета кафедр ЮНЕСКО в России рассматривались заявки вузов на открытие таких кафедр. В ходе заседания комитета был также рассмотрен вопрос о возможности открытия на базе Вятской средней школы ассоциированной школы ЮНЕСКО.