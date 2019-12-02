Москва, 2 декабря, 2019, 10:19 — ИА Регнум. В Москве закрылся киноцентр «Соловей» на Красной Пресне, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Последний сеанс прошёл вечером 1 декабря.

Vow Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне

Последним сеансом стала картина «Великий диктатор» с Чарли Чаплином. Именно с этого фильма 30 лет назад началась история киноцентра.

На момент закрытия «Соловей» являлся одним из немногих крупных несетевых кинотеатров России и считался одним из крупнейших в Восточной Европе. При этом репертуар формировался исходя из предпочтений зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, к сносу здания кинотеатра «Соловей» в Москве строители планируют приступить в конце декабря этого года.