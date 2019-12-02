Жители Ярославской области митингуют против целлюлозного завода
Ярославль, 2 декабря, 2019, 10:07 — ИА Регнум. В Ярославле, Рыбинске и Тутаеве 1 декабря прошли митинги против строительства целлюлозного завода на Рыбинском водохранилище, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наиболее многочисленной стала акция в Рыбинске, где прошел митинг на Комсомольском площади. Рыбинск — первый город на Волге ниже по течению после места предполагаемого строительства. Люди держали плакаты «НЕТ ЦБК», «Защитим наш край!», «Волга — не выгребная яма!», «Стоп ЦБК!» На митинге выступил депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» в Ярославской области Анатолий Грешневиков.
На митинге выступил и бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Он заявил, что не доверяет заверениям о безопасности комбината, приведя в пример другие целлюлозно-бумажные производства в России. С этим согласен и лидер рыбинских коммунистов.
По итогам митинга была принята резолюция, в которой собравшиеся предлагают отказаться от строительства ЦБК в Вологодской области и вернуть Рыбинскому водохранилищу статус природоохранной зоны. Аналогичная резолюция была принята на митинге и в Тутаеве.
В Ярославле прошла серия одиночных пикетов и акции по сбору подписей против строительства целлюлозного завода. Все акции были организованы КПРФ, однако к ним присоединились представители других политических партий. Например, бывший губернатор Анатолий Лисицын, выступавший в Рыбинске, является членом «Единой России». Выйти на акции призывали и некоторые другие ярославские единороссы. Протест против возможного появления опасного производства в соседней области объединил различные политические силы региона, власть и оппозицию.