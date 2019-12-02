Москва, 2 декабря, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Штраф в связи с невыплатой зарплат должен взиматься с предприятий по каждому отдельному сотруднику. Об этом говорится в докладе Министерства юстиции о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год, передают «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

»Невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения», — указали в Минюсте.

В связи с этим Минюст обратился к Верховному суду с предложением проанализировать правоприменительную практику в этой сфере, а также указал на возможность разработки проекта особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как отмечается в докладе, в настоящее время сотрудники трудовой инспекции и судьи квалифицируют невыплату зарплаты более чем одному работнику как одно правонарушение, при этом штраф по действующему законодательству составляет всего от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП).