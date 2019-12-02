Пожар на полигоне: в Ульяновске выявлено превышение ПДК вредных веществ
Ульяновск, 2 декабря, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В Ульяновске после крупного пожара на полигоне в Заволжском районе сделали замеры атмосферного воздуха. Как сообщили ИА REGNUM в минприроды региона, превышение вредных веществ выявлено на самом полигоне, в районе жилой застройки превышение ПДК не зарегистрировано.
Всего было отобрано 44 пробы атмосферного воздуха с четырёх площадок в Ульяновске, которые расположены в 1−4,2 км от места возгорания. Было проверено ПДК по 11 веществам. В министерстве природных ресурсов отмечают, что при отборе проб в близлежащих точках «ощущался запах гари, наблюдалось задымление» — в районе жилом подобных последствий не было.
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло вечером 29 ноября в Заволжском районе Ульяновска по Инженерному проезду. Горели мусорные отходы на территории предприятия по переработке мусора «Промутилизация», площадь горения составила около 500 кв. метров. На полигоне перерабатываются отходы с 1 по 4 класс опасности, в том числе отходы нефтепродуктов.