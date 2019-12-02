Москва, 2 декабря, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent 28 ноября завершились снижением на 4,96%. Цена обвалилась на тонком рынке на фоне опасений, что сделка будет перенесена на 2020 год, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Переговорный процесс США и Китая подвис из-за подписания законопроекта в защиту прав человека и демократии в Гонконге. Китай ведет себя сдержанно и, видимо, ждет, отменит США пошлины 15 декабря или нет.

Участники рынка ожидают встречи ОПЕК+, которая состоится в Вене 5 декабря. На следующий день соберутся министры стран-участниц ОПЕК+. Эксперты ожидают продления сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ по итогам декабрьской встречи.

Картель планирует рассмотреть вопрос о возможном сокращении объёмов добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

Сегодня, 2 декабря, на торгах в Азии нефть Brent торгуется в плюсе на 0,78%. Рынок открылся ростом на фоне сильной китайской статистики. На выходных вышел официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая.

В ноябре он вырос до 50,2 с 49,3. 2 декабря вышел производственный индекс PMI от China Ccaixin / IHS Markit. Индекс вырос на 51,8 против 51,7 в октябре.

В рамках коррекции ожидается умеренное восстановление цены до $62. Сегодня задача покупателей удержать уровень $60,60. Если он не устоит, нас ожидает падение курса до $59,15. При благоприятном стечении обстоятельств цена вернётся к уровню $63,15.

Читайте также: Нефть «страдает» от отношений США и Китая