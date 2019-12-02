Оренбург, 2 декабря, 2019, 08:15 — ИА Регнум. В Оренбурге 1 декабря прошел сильный снегопад, однако работы по благоустройству города не приостанавливались. Подрядчики активно занимались укладкой тротуарной плитки и асфальтированием пешеходных дорожек, сообщают СМИ.

Наталья Хомутова Центр Оренбурга вечером 30 ноября — накануне сильного снегопада

По данным orenday.ru, работа кипела в центре города — на ул. Горького, пересечении Володарского и Советской, ул. Пролетарской.

В Оренбурге в 2019 году подрядчики явно затянули сроки обустройства улично-дорожной сети. Когда на улице установились минусовые температуры воздуха, в городе продолжали асфальтировать дороги, что вызывало недоумение у населения. Жители опасаются, что при таком исполнении контрактов может пострадать качество работ, и задаются вопросом — как на мерзлую землю можно класть асфальт и тротуарную плитку?

Стоит вспомнить ремонт лестничного спуска на набережной Урала, когда в конце 2017 года горожан уверяли, что рабочие в морозные дни используют тепловые пушки, а лестницу отреставрируют на века. Подозрения оказалось не беспочвенны. Спуску потребовался новый ремонт.