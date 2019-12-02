Хабаровск, 2 декабря, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Хабаровска пресекли незаконную торговлю поддельными дипломами пилотов пассажирских самолетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик

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Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура остановила работу сразу трех интернет-сайтов, где велась бойкая торговля дипломами пилотов пассажирских воздушных судов и специалистов по техническому обслуживанию самолетов. Действия преступников, как следует из заявления пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, представляли прямую угрозу жизни пассажиров. Дипломы подтверждали получение образования в различных авиационных вузах России. Решением суда сайты заблокированы. Но задержать их создателей возможным не представляется. Не исключено, что скоро появятся другие — аналогичные.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние два года Росавиация аннулировала 550 пилотских удостоверений профессиональных опытных летчиков в России. Ведомство ранее само же эти удостоверения и выдало. Однако Уральская летная школа не прошла аттестацию и все, выданные на основании обучения там документы были аннулированы. Одни пилоты ходят по судам, вплоть до Верховного, другие просто уехали за границу и успешно работают.