Москва и Пекин запускают «Силу Сибири». По новому газопроводу, который строился с 2014 года, будет прокачиваться 38 млрд кубометров газа в год от Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в китайский Хэйхэ. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря 2019 года в режиме телемоста примут участие в торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в Китай. Проект «Сила Сибири» — ключевой для новой российской газовой политики. Если раньше в качестве основного рынка сбыта рассматривалась Европа, то сейчас всё больше внимания уделяется Азии, в первую очередь Китаю. В мае 2014 года Газпром подписал с китайской CNPC контракт о поставках 38 миллиардов кубометров топлива в год. Общая сумма на 30 лет — 400 миллиардов долларов. Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10−15% китайского рынка газа. Контрактные обязательства компании Газпром по поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» на ближайшие три года составляют 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год. На первом этапе поставки топлива по газопроводу «Сила Сибири» будут осуществляться с Чаяндинского месторождения.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

07:42 02.12.2019 К настоящему моменту завершено строительство первого участка газопровода «Сила Сибири» протяженностью 2200 км. Читайте также: Путин и Си запустят газопровод «Сила Сибири» в режиме телемоста

07:45 02.12.2019 Газопровод «Сила Сибири» позволит не только поставлять «голубое топливо» в Китай, но и повысить степень переработки сырья и получить за счёт этого большую долю добавленной стоимости, отмечают эксперты. Читайте также: «Сила Сибири»: РФ успешно снижает свою зависимость от западного рынка

07:55 02.12.2019 Мировой рынок выступает как альтернатива развитию сети газоснабжения населения самой РФ. «Российские поставщики газа стараются вовсю расширить свои международные обязательства, и, конечно, это делается в ущерб снабжению газом нашего собственного населения и производства», — считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Читайте также: РФ рискует столкнуться с дефицитом газа на внутреннем рынке — прогноз

08:13 02.12.2019 Российское публичное акционерное общество (ПАО) «Газпром» полностью завершило заполнение газом нового экспортного газопровода в Китайскую Народную Республику «Сила Сибири». Читайте также: Газопровод «Сила Сибири» заполнен газом

08:15 02.12.2019 Российский президент Владимир Путин в ходе сентябрьской встречи с председателем правления публичного акционерного общества «Газпром» Алексеем Миллером предложил компании рассмотреть возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края и Ямала при поставках газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Читайте также: «Сила Сибири»: Газпрому предложено использовать дополнительные ресурсы

08:19 02.12.2019 Газопровод «Сила Сибири» и мостовой переход Благовещенск — Хэйхэ являются важными трансграничными проектами. Они осуществлены в год 70-летия с начала установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Читайте также: В год 70-летия дипотношений РФ и КНР в Приамурье запустят крупные проекты

08:21 02.12.2019 Проект Газпрома по разработке Ковыктинского месторождения (Иркутская область) реализуется в строгом соответствии с утверждёнными ранее сроками, и уже в конце 2022 года его голубое топливо начнёт поступать в газопровод «Сила Сибири». Читайте также: «Сила Сибири»: Газпром приступил к разработке Ковыктинского месторождения

08:23 02.12.2019 Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России. gazprom.ru

08:24 02.12.2019 Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) совместно с Газпромом ведёт работу над созданием новых, более эффективных и экологичных установок для газопроводов. В частности, стороны создадут импортозамещающее газотурбинное оборудование, в том числе для проектов на шельфе. Три газоперекачивающих агрегата (ГПА-16) задействованы в проекте «Сила Сибири». Читайте также: «Силу Сибири» оснастят агрегатами, созданными на основе авиадвигателей

08:30 02.12.2019 Контрактные обязательства Газпрома по поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» на 2020, 2021 и 2022 годы составляют, соответственно, 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год. Читайте также: В «Газпроме» рассказали, сколько газа пойдёт в Китай по «Силе Сибири»

09:01 02.12.2019 Газопровод «Сила Сибири» даст мощный толчок развитию и других взаимовыгодных энергетических проектов между Россией и Китаем, особенно — газовых. Имеется огромный потенциал для дальнейшего развития и совершенствования нефтегазового сотрудничества между Газпромом и соответствующими предприятиями в Китае. Об этом в интервью ведущей китайской газете «Жэньминь жибао» заявил заведующий Аналитическим центром энергетической политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) Алексей Мастепанов.

09:07 02.12.2019 Поставка труб для «Силы Сибири». gazprom.ru

09:10 02.12.2019 Владимир Путин примет участие в запуске газопровода «Сила Сибири» в режиме телемоста из своей резиденции в Сочи, а Си Цзиньпин — из Пекина.

09:17 02.12.2019 Газопровод «Сила Сибири» позволит России занять 10−15% рынка газа в Китая, сообщают эксперты. Читайте также: Эксперты оценили влияние «Силы Сибири» на экономику России

10:00 02.12.2019 Трасса газопровода «Сила Сибири». Фото: gazprom.ru

10:22 02.12.2019 Ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири» позволит России закрепиться на газовом рынке КНР. Такое мнение в интервью агентству «Синьхуа» высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Газопровод «Сила Сибири» даст возможность поставлять трубопроводный газ в Китай напрямую, без стран-транзитеров, без проблем с навигацией, которая связана с большой ледовой нагрузкой на Северном морском пути <…> Россия для Китая выступает надежным поставщиком. Поэтому и обсуждаются новые проекты — «западный» маршрут, арктические проекты. Газ с севера, из России, — это надежно», — подчеркнул эксперт.

10:31 02.12.2019 В Благовещенске 2 декабря состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Амурской области Василия Орлова. Как сообщает пресс-служба Газпрома, собеседники обсудили вопросы развития стратегического сотрудничества в связи с началом работы магистрального газопровода «Сила Сибири». «Этот проект создает дополнительные условия для ускорения социально-экономического развития Амурской области. В первую очередь, за счет сетевой газификации», — заявляют в Газпроме. В частности, в корпорации разработана программа развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года, предполагающая газификацию 38 тыс. домовладений и 33 котельных. Документ находится на согласовании в правительстве Амурской области. Кроме того, реализуемый Газпромом проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода позволит создать около 3000 постоянных рабочих мест. Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса завода намечен на 2021 год.

10:33 02.12.2019 Газоизмерительная станция в районе г. Благовещенска. Фото: gazprom.ru

11:27 02.12.2019 В настоящий момент основной поставщик газа в Китай — Туркменистан. «Но из-за нестабильной ситуации на туркменско-афганской границе надежность поставок туркменского газа вызывает некоторые сомнения», — заявил агентству «Синьхуа» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Кроме того, напомнил эксперт, Китай ранее в ответ на санкции США ввел заградительные пошлины на поставки американского СПГ. «Газ с севера, из России, это надежно. А то, что идет с юга, по морю через Малаккский пролив, — это все несет определенные риски», — пояснил Юшков.

11:35 02.12.2019 Проект Амурского газоперерабатывающего завода. Фото: gazprom.ru

12:01 02.12.2019 Началась торжественная церемония запуска первого этапа газопровода «Сила Сибири». С речью выступает Владимир Путин.

12:02 02.12.2019 Запуск «Силы Сибири» выводит отношения РФ и КНР на качественно новый уровень, делает реальной задачу по доведению взаимного товарооборота до 200 млрд долл. в год, отметил Владимир Путин.

12:04 02.12.2019 Для России этот проект важен и потому, что газ пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из крупнейших в мире, сказал президент РФ.

12:06 02.12.2019 Председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» заявил, что это — знаковый проект, который служит образцом глубокой интеграции и взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

12:08 02.12.2019 Безопасность и надежность газопровода «Сила Сибири» должны быть поставлены во главу угла. Также должны соблюдаться все экологические требования. Эксплуатация газопровода должна способствовать развитию регионов, через которые он проходит, и укрепить российско-китайскую дружбу, заявил глава КНР.

12:12 02.12.2019 Глава «Газпрома» Алексей Миллер участвует в церемонии, находясь на газокомпрессорной станции на границе РФ и КНР. По его словам, на строительстве газопровода трудилось более 10 тыс. человек. На первом этапе построено 2200 км, на втором этапе будет построено еще 800 км до Ковыктинского месторождения. Это один из самых масштабных проектов в истории «Газпрома».

12:17 02.12.2019 Для газопровода потребовалось 130 тыс. труб различного диаметра, массой более 1,8 млн тонн. Было сварено более 260 тыс. стыков, построено 10 переходов через крупные реки, более 100 переходов через речки и болота.

12:18 02.12.2019 Владимир Путин дал Алексею Миллеру команду на открытие линейного крана на границе России и КНР. Природный газ по газопроводу «Сила Сибири» пошел в газотранспортную систему Китая.

12:19 02.12.2019 Китайская трубопроводная система приняла первый газ по газопроводу «Сила Сибири» с территории России.

12:21 02.12.2019 Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили всех участников строительства и запуска газопровода «Сила Сибири».

12:26 02.12.2019 Обеспечение безопасности, надёжности и экологичности газопровода «Сила Сибири» крайне важны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири». Читайте подробнее: Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность «Силы Сибири»

12:27 02.12.2019 В ходе торжественной церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» президент Владимир Путин напомнил о том символическом факте, что это важное событие происходит в год 70-летия установления дипломатических отношений между Советским Союзом и Китаем. Запуск газопровода приближает две страны к решению поставленной руководством двух стран задачи доведения в 2024 году товарооборота двух стран до 200 млрд долл. США. «Контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли. За 30 лет по газопроводу «Сила Сибири» в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа», — сказал президент России.

12:32 02.12.2019 С началом строительства «Силы Сибири» на востоке России стартовал беспрецедентный высокотехнологичный проект, заявил Владимир Путин. «В тяжелых климатических условиях в Якутии с нуля создан новый центр газодобычи. Осваивается уникальное по размеру запасов Чаяндинское месторождение. Развернуто строительство трубопроводной магистрали. По завершении проекта ее протяженность по территории России составит около трех тысяч километров», — заявил президент РФ.

12:34 02.12.2019 Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начала поступать на территорию КНР. Разрешение на запуск газопровода дал 2 декабря во время телемоста президент РФ Владимир Путин. «Газ поступает в газотранспортную систему Китайской Народной Республики», — заявил глава Газпрома Алексей Миллер. Об этом: Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

12:36 02.12.2019 «Все объекты, необходимые для поставок газа по восточному маршруту готовы как на российской, так и на китайской стороне. Я от всей души благодарю инженеров, строителей, всех работников Газпрома, Китайской национальной газовой корпорации и подрядных организаций за высокий профессионализм и отличную работу, которая выполнена с опережением срока. Желаю всем вам дальнейших успехов и всего самого доброго», — заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии запуска газопровода «Сила Сибири».

12:44 02.12.2019 Газопровод «Сила Сибири». Фото: gazprom.ru

12:45 02.12.2019 Запуск газопровода «Сила Сибири» выводит отношения между Россией и Китаем в сфере энергетики на качественно новый уровень. Читайте также: Путин заявил о новом уровне энергетического взаимодействия РФ и Китая

12:48 02.12.2019 С запуском «Силы Сибири» Китай получает стабильные поставки по выгодной для него цене на северные административные районы страны, а Россия диверсифицирует экспортный рынок природного газа. Читайте также: Запуск газопровода «Сила Сибири»: стратегический перелом

12:49 02.12.2019 Новость о запуске «Силы Сибири» станет дополнительным драйвером роста котировок Газпрома, заявил руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя запуск газопровода. Читайте также: Дополнительный драйвер роста котировок Газпрома: о «Силе Сибири»

12:53 02.12.2019 Ковыктинское месторождение. Фото: gazprom.ru

13:02 02.12.2019 На первом этапе строительства газопровода «Сила Сибири» построено 2160 км от Чаяндинского месторождения (запасы — 1,2 трлн куб. метров газа) до границы с Китаем. На втором этапе будет построено 804 км газопровода до Ковыктинского месторождения. На этом месторождении сейчас идет эксплуатационное бурение. Суммарная протяженность «Силы Сибири» составит 2964 км.

13:02 02.12.2019 На Чаяндинском месторождении. Фото: gazprom.ru

13:06 02.12.2019 На освоении Чаяндинского месторождения, откуда газ пошел в Китай, работало около 10 тыс. человек и пять тысяч единиц техники. Работа велась в тяжелых климатических условиях, когда зимой температура опускалась ниже минус 50 градусов. На этом месторождении пробурено 192 скважины, построена установка комплексной подготовки газа. Создан Якутский центр газодобычи.

13:38 02.12.2019 Чаяндинское месторождение Газпрома. Фото: gazprom.ru

14:36 02.12.2019 Запуск газопровода «Сила Сибири» мощностью 38 млрд кубометров в год серьезно меняет всю конфигурацию сил перед встречей Нормандской четверки в Париже по Украине. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUMЮрий Баранчик перспективы саммита Нормандской четверки для президента Украины. «Теперь поддержка Владимира Зеленского со стороны Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона будет стремиться к нулю, а это самым серьезным образом скажется на позициях украинской стороны на переговорах». Читайте подробнее: «Сила Сибири»: мощный козырь России перед встречей по Украине в Париже

14:49 02.12.2019 Введением в строй газопровода «Сила Сибири» президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ознаменовали достижение очередного этапа экономического и, соответственно, геополитического сближения двух стран, а также наглядное воплощение поворота России на Восток, считает политический обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис. Об этом: «Сила Сибири»: Европа теряет монополию на российский газ

14:50 02.12.2019 Запуск газопровода «Сила Сибири» позволит загрузить мощности Амурского газоперерабатывающего завода, который будет построен к 2023 году, заявил эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя запуск газопровода. Читайте также: «Сила Сибири» диверсифицирует экспортные возможности Газпрома — эксперт

14:53 02.12.2019 Владимир Путин дает команду запустить «Силу Сибири». Фото: kremlin.ru

14:55 02.12.2019 Церемония начала подачи газа в Китай. kremlin.ru

15:31 02.12.2019 Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил томских газовиков с успешным запуском магистрального газопровода «Сила Сибири». Как сообщили в областной администрации, поздравления от Жвачкина получил коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск». «Газпром — крупнейшая мировая энергетическая компания. И то, что именно томским газовикам было поручено отвечать за строительство «Силы Сибири», — не случайность, а закономерность», — подчеркнул томский губернатор. Читайте также: Томских газовиков поздравили с успешным запуском «Силы Сибири»

16:11 02.12.2019 Первоначальная реакция Вашингтона на «Силу Сибири» повторяет знакомую историю вокруг «Северного потока — 2». Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1». «То, что США плевать на «Силу Сибири»… Так им и на «Северный поток» было вроде как плевать на начале этапа (строительства), а потом когда поняли, что они теряют потенциальный рынок для своего американского газа, тут и смотрите, как занернвичали!» — заявил Корнилов. «Как принялись вводить санкции даже против своих европейских союзников, какие истеричные выступления позволяют себе американские дипломаты, в том числе самого высшего уровня, когда речь заходит об этом «Северном потоке»! Это вредит, оказывается, американским экономическим интересам в будущем», — отметил он. Читайте подробнее: «Сила Сибири»: когда США начнут возмущаться из-за потери китайского рынка?

16:16 02.12.2019 Вытеснение американского газа российских на мировых рынках означает значительное сокращение перспективных рабочих мест в США. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1». «На самом деле Трамп чем занимается? Стратегия Трампа заключается в том, чтобы расширять американские экономические рынки. Это потеря рабочих мест в США», — заявил Корнилов. Читайте подробнее: «Потеря рынков и рабочих мест» — об эффекте «Силы Сибири» на экономику США

16:57 02.12.2019 Эффективность «Силы Сибири» не в последнюю очередь зависит от того, как именно будет финансировать газовые поставки китайская сторона. Об этом заявил политолог Александр Семченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1». «30 млрд — это, конечно, не много для миллиарда. 38 млрд в год. Понятно, это ведь только начало. «Сила Сибири», «Сила Сибири — 2», «Сила Сибири — 3»… Но я бы здесь всё равно не обольщался перспективами, потому что для меня главное в этой сделке — какой валютой Китай и Россия будут обеспечивать эту сделку», — заявил Семченко. «Если это будет обеспечение тем же американским долларом, то сделка опять-таки в конечном счёте в пользу США. Они смогут продать своих зелёных бумажек на эту сумму каждый год. Это будет в том числе усиление Америки», — указал он. Подробности в материале: «Главное — чем будут оплачивать газ»: о перспективах «Силы Сибири»

17:07 02.12.2019 Открытие «Силы Сибири» должно стать поворотным моментом в экономических отношениях между Россией и Китаем. Об этом заявил политолог Александр Семченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1». «Главный удар по Америке заключается не в том, что они потеряют какой-то газовый рынок, а в том, что они потеряют Китай и Россию в какой-то части, а если в большой части — вообще здорово, — для своего доллара», — заявил Семченко. «Американцы давно производят свой главный товар — американские бумажки стоимостью 3 цента за стодолларовую купюру. Это самый выгодный бизнес — торговать американскими деньгами, выгоднее, чем всё остальное», — подчеркнул он. Читайте подробнее: «Сила Сибири»: Россию и Китай призвали отказаться в расчётах от долларов

17:42 02.12.2019 Запуск магистрального газопровода «Сила Сибири», соединившего Россию и Китай, повысит энергетическую безопасность и инвестиционную привлекательность наших стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Это исторически значимое событие для российского и китайского народов, создающее перспективы ускоренного развития регионов и смежных отраслей экономики, новые рабочие места, повышающее уровень жизни людей», — заявил Железняк. Подробности в материале: В Госдуме назвали историческим событием запуск «Силы Сибири»

18:35 02.12.2019 Сергей Железняк. Фото: Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:45 02.12.2019 Церемония подача газа в Китай. 02.12.2019 г. Фото: kremlin.ru

20:12 02.12.2019 Акции Газпрома начали понедельник с роста на фоне сообщений о запуске трубопровода «Сила Сибири», но к концу сессии отступили от максимумов 2 декабря.

21:14 02.12.2019 Заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин в комментарии изданию «Экономика сегодня» заявил, что открытие газопровода «Сила Сибири» поможет развитию отстающих регионов Китая. «В Китае есть программа развития внутренних регионов, которые с экономической точки зрения считаются отстающими, поэтому газ с «Силы Сибири» предназначается в первую очередь для этих областей», — сказал Луконин.

22:25 02.12.2019 Ряд иностранных СМИ вышел с громкими заголовками после запуска «Силы Сибири». Так, британское издание The Times озаглавило свою статью так: «Трубопровод сближает Москву и Пекин». Автор статьи отмечает, что для Китая запуск газопровода означает получение нового источника электроэнергии, а для России — снижение зависимости от рынков Европы.

22:27 02.12.2019 «Этот газопровод положит конец зависимости Газпрома от Европы» — так озаглавлена статья о запуске «Силы Сибири» в немецкой газете Die Welt. Автор статьи уверен, что Россия продемонстрировала Европе возможность найти покупателей и в других регионах мира.

22:31 02.12.2019 Но громче всех прозвучала аналитика в американском издании The Wall Street Journal, которое подчеркнуло, что «Китай и Россия — партнеры, и теперь у них есть газопровод стоимостью в $55 миллиардов, который это доказывает». Авторы статьи отмечают, что «Сила Сибири» стала крупнейшим энергопроектом со времён развала СССР. Помимо этого, данный шаг свидетельствует о начале новой эры взаимодействия между РФ и Китаем, которые теперь бросают вызов Америке, уверены аналитики из США.