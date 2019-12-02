Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря, 2019, 06:40 — ИА Регнум. Власти Забайкальского края обнародовали список пострадавших в ДТП с автобусом в Сретенском районе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 19 пассажиров доставлены бригадами скорой медицинской помощи в Сретенскую, Нерчинскую, Шилкинскую центральные районные больницы и в краевую клиническую больницу (Чита).

СКР ДТП в Забайкалье автобус упал с моста

1. Ведерников Ю. Н., 59 лет — Шилкинская ЦРБ;

2. Григорьев Е. В., 53 года — Шилкинская ЦРБ;

3. Панов М. Е., 26 лет — Шилкинская ЦРБ;

4. Хозяева С. Н., 29 лет — Шилкинская ЦРБ;

5. Баранова С. А., 49 лет — Шилкинская ЦРБ;

6. Туранов А. А., 59 лет — Шилкинская ЦРБ;

7. Салтанова Д. К., 30 лет — Шилкинская ЦРБ;

8. Евгеева Е. А., 18 лет — Нерчинская ЦРБ;

9. Болотова И. Н., 20 лет — Нерчинская ЦРБ;

10. Чернявский А. Ю., 36 лет — доставлен из Нерчинской ЦРБ в краевую клиническую больницу;

11. Вдовина П. Н., 30 лет — доставлена из Нерчинской ЦРБ в краевую клиническую больницу;

12. Достовалов А. Г., 28 лет — доставлен из Нерчинской ЦРБ в краевую клиническую больницу;

13. Воробьев В. О., 21 год — доставлен из Нерчинской ЦРБ в краевую клиническую больницу;

14. Быков Д. С., 18 лет — доставлен из Нерчинской ЦРБ в краевую клиническую больницу;

15. Мосиченко Л. А., 41 год — доставлена из Нерчинской ЦРБ в краевую клиническую больницу;

16. Баранова И. А., 38 лет — Сретенская ЦРБ;

17. Баранова К. А., 12 лет — Сретенская ЦРБ;

18. Подкопалова Н. А., 42 года — Сретенская ЦРБ;

19. Рыбаков Д. В., 25 лет — Сретенская ЦРБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года около в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. В момент аварии в салоне находилось 40 пассажиров. 19 человек, в том числе водитель, погибли. В Шилкинской больнице, где сейчас развёрнут травмоцентр, находятся семь человек, состояние двух из них оценивается как тяжёлое.

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