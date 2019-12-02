Новокузнецк, Кемеровская область, 2 декабря, 2019, 06:32 — ИА Регнум. Депутаты Горсовета Новокузнецка приняли решение о проведении публичных обсуждений изменений и дополнений в Устав города. Речь о том, что муниципальные образования, по новым требованиям федерального законодательства, должны иметь полное наименование, включающее их статус и название субъекта страны, сообщили ИА REGNUM в Горсовете.

(сс) Alexey Volchenko Стела Новокузнецк

Согласно требованиям, предлагается переименовать Новокузнецк в Новокузнецкий городской округ Кемеровской области — Кузбасса. Сокращённая форма — Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк — можно будет использовать в официальных символах муниципалитета, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления, в наименованиях муниципальных унитарных предприятий и учреждений городского округа и пр.

Также было предложено дополнить местные полномочия. Так, органы местного самоуправления должны будут заниматься выдачей градостроительного плана земельного участка субъекту градостроительной деятельности.

Проект изменений в Устав города предусматривает наделение органов местного самоуправления полномочиями на совершение предусмотренных законодательством нотариальных действий — если в населённом пункте нет нотариуса. Предполагается исключить из полномочий регулирование тарифов для подключения к коммунальной инфраструктуре.

Другие изменения, предлагаемые в Устав: в случае несоблюдения депутатом ограничений, запретов или неисполнения обязанностей предлагается применять к нему, помимо досрочного прекращения полномочий, иную меру ответственности. То же касается главы города.

Проект изменений прошёл предварительное рассмотрение в рамках работы комитета по вопросам местного самоуправления и правопорядка. Публичные слушания состоятся 10 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года администрация Кемеровской области будет переименована в администрацию правительства Кузбасса.

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А 1 декабря 2019 года в регионе вступил в силу закон о переименовании Совета народных депутатов региона в Законодательное собрание Кемеровской области — Кузбасса.