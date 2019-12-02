Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Предприниматель, которому принадлежал разбившийся 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края автобус Kia Grandbird, в течение пяти последних лет стабильно выигрывал контракты на оказание транспортных услуг по перевозке школьников Читы до места обучения и обратно. С 2013 по 2018 годы их набралось несколько десятков, пишет «Забайкальский рабочий» со ссылкой на данные системы контрагентов «СПАРК Интерфакс».

СКР ДТП автобусом в Забайкалье

Общая сумма контрактов за подвоз до места учёбы школьников из отдалённых читинских школ превышает 5,6 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус рухнул с моста. В салоне находилось 40 пассажиров. 19 человек, в том числе водитель, погибли. Ещё 19 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы.

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