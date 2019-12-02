Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Все 19 пострадавших в ДТП с автобусом, упавшим с моста в Сретенском районе, получают медицинскую помощь в полном объёме. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

СКР Автобус упал с моста в Забайкалье

В Шилкинской больнице, где сейчас развёрнут травмоцентр, находятся семь человек, состояние двух из них оценивается как тяжёлое. Одному пациенту была проведена операция. Тактику лечения через телеконсультации контролируют специалисты института имени Бурденко.

«У остальных пострадавших характерные травмы, которые практически всегда возникают при ДТП: переломы и повреждения конечностей, позвоночника, ушибы и сотрясения головного мозга и другие. Всем больным сразу же была проведена необходимая диагностика, включая исследования на компьютерном томографе», — отметил главный врач Шилкинской ЦРБ Сергей Бянкин. По его словам, тех пациентов, кому позволяет состояние, готовят к транспортировке в Читу бортом санавиации.

В Сретенской ЦРБ сейчас получают лечение шесть человек, в том числе один ребёнок 12 лет. Известно, что четверых пострадавших туда доставили медики, а ещё двое обратились самостоятельно сегодня, 2 декабря.

«У девочки состояние ближе к удовлетворительному. Тяжёлых пациентов нет. Сейчас бригада специалистов регионального центра медицины катастроф принимает решение — кого из больных будут эвакуировать в краевую клиническую больницу», — пояснил главный врач Сретенской ЦРБ Анатолий Убинин.

В Нерчинской ЦРБ находятся две женщины, обе в тяжелом состоянии.

«Одной пациентке уже проведена операция, её состояние — стабильное. Пострадавшую тоже консультируют специалисты института имени Бурденко», — подчеркнула главный врач Нерчинской ЦРБ Анна Вечканова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года, около 15:00, в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста. В момент аварии в салоне находилось 40 пассажиров. 19 человек, в том числе водитель, погибли. Ещё 19 человек с различными травмами находятся в больницах городов Нерчинска, Сретенска, Шилки и Читы. Причиной аварии могло стать не только лопнувшее у автобуса, выполнявшего заказной рейс, колесо, но и превышение скорости.

Читайте также: После смертельных аварий МЧС предупредило забайкальцев о гололёде

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). Следствие ведёт СКР. 2 декабря на территории Сретенского района объявлено днём траура.

Читайте также: «Водитель гнал, снег шёл»: подробности страшного ДТП в Забайкалье