Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Причиной страшного ДТП с автобусом KIA GRANBIRD, выполнявшим рейс по маршруту «Чита-Сретенск» и упавшим с моста через реку Куэнга в 60 км от Сретенска, могло стать не только лопнувшее колесо, но и превышение скорости.

СКР В Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста

Как сообщил «Вести-Чита» один из пострадавших, Владимир Воробьёв: «Водитель гнал, снег шёл, порошка, гололед, ему там сзади говорили не гоните, порошка же. Всё, затащило нас, тут сразу же и с моста полетели, а потом уже не помню как».

Другая пассажирка попавшего в ДТП автобуса Олеся Гусевская говорит, что, видимо, ей и её молодому человеку дадена вторая жизнь. Тем временем министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников говорит, что тяжелые травмы получили четверо человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 декабря 2019 года, около 15:00, в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста на крышу. В момент аварии в салоне находилось 40 пассажиров. 19 человек, в том числе водитель, погибли. Причиной аварии могло стать лопнувшее у автобуса колесо. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»). Следствие ведёт СКР. 2 декабря на территории Сретенского района объявлено днём траура.

Напомним, это не единственное страшное ДТП в Забайкалье. В Агинском районе 13 ноября и рано утром 14 ноября произошло два ДТП, в которых погибли 11 человек.

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