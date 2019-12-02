В МИД Украины напугали Володина проверкой
Киев, 2 декабря, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина («Единая Россия») о притеснении малых народов на Украине представляет собой «классический набор штампов, предвзятости и манипуляций». Высказывания российского спикера должны проверить правоохранители Украины, заявил 1 декабря заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.
Представитель МИД Украины подчеркнул, что формулировка «малые народы» никогда не использовалась на Украине по причине того, что все народы и этносы обладают на её территории равными правами.
Кроме этого, Боднар выразил убеждённость, что «формулировка и тон заявления» Володина направлены против территориальной целостности Украины, а также обнаружил попытку «разжечь межнациональную вражду». Данные умозаключения заместителя министра иностранных дел Украины, позволили ему сделать вывод о необходимости инициировать проверку в отношении высказываний Володина на предмет нарушения украинского законодательства.
Ранее Вячеслав Володин заявил о том, что притеснение малых народов на Украине может привести к потере Киевом ещё нескольких областей. В ответ на это глава украинской дипломатии Арсен Аваков назвал российского спикера дураком.