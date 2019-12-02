Киев, 2 декабря, 2019, 04:36 — ИА Регнум. Заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина («Единая Россия») о притеснении малых народов на Украине представляет собой «классический набор штампов, предвзятости и манипуляций». Высказывания российского спикера должны проверить правоохранители Украины, заявил 1 декабря заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

Представитель МИД Украины подчеркнул, что формулировка «малые народы» никогда не использовалась на Украине по причине того, что все народы и этносы обладают на её территории равными правами.

Кроме этого, Боднар выразил убеждённость, что «формулировка и тон заявления» Володина направлены против территориальной целостности Украины, а также обнаружил попытку «разжечь межнациональную вражду». Данные умозаключения заместителя министра иностранных дел Украины, позволили ему сделать вывод о необходимости инициировать проверку в отношении высказываний Володина на предмет нарушения украинского законодательства.

Ранее Вячеслав Володин заявил о том, что притеснение малых народов на Украине может привести к потере Киевом ещё нескольких областей. В ответ на это глава украинской дипломатии Арсен Аваков назвал российского спикера дураком.