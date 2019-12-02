Сретенск, Забайкальский край, 2 декабря, 2019, 05:08 — ИА Регнум. Из 19 госпитализированных после аварии пассажирского автобуса в Сретенском районе в реанимации находятся четверо. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Забайкальского края журналистам ТАСС.

75.ru Транспортировка пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

«Двое пострадавших находятся в больнице Нерчинска, семь — в Шилке, четверо — в Сретенской ЦРБ, шестеро — в краевой клинической больнице (ККБ) в Чите. Четверо — в реанимации ККБ», — сообщили в пресс-службе.

Трагедия унесла 19 жизней, ещё 22 человека получили травмы.

На данный момент причины аварии устанавливаются следователями СК РФ.